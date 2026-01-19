Víctor Muñoz, el artista del regate que impulsa a Osasuna

Osasuna consiguió retomar el vuelo al sumar tres puntos de oro ante un Oviedo que se marchó de vacío de El Sadar. Los rojillos se apoyaron en un Budimir decisivo por partida doble y en el tanto postrero de Víctor Muñoz en el minuto 92, que terminó por apagar la ilusión de una afición azulona que se desplazó hasta Pamplona en una lluviosa jornada.

Junto a Aimar Oroz, Muñoz fue el único futbolista que no disputó ni un solo minuto en el duelo copero frente a la Real Sociedad del pasado martes. Quizá por ello, el extremo salió al césped con el cuchillo entre los dientes, derrochando energía, carácter y descaro. Una actuación que refleja su mejor versión y que alimenta las muchas esperanzas que la grada deposita en él de cara al futuro.

Más allá de los goles de Budimir y de la jerarquía que impone Moncayola en el centro del campo, la temporada del extremo catalán no pasa desapercibida. Ha participado en todos los encuentros de la Liga, acumulando 1.493 minutos repartidos en 20 jornadas, siendo titular en 18 de ellas. De hecho, es el cuarto jugador de la plantilla con más tiempo sobre el verde.

Los cuatro disparos que realizó ante el Oviedo elevan su cuenta personal hasta los 29 en lo que va de curso, solo por detrás de los 47 de Budimir, que ya suma ocho tantos. Además, junto a Rubén García, Muñoz es el máximo goleador del equipo en Liga este año, con tres dianas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Alessio Lisci es un futbolista indiscutible. Su velocidad y su capacidad para el desborde se combinan con su gran virtud: el regate. Las defensas rivales ya conocen su amenaza, aunque eso no siempre evita que el ‘21’ haga lo que quiere con su marcador.

Los números respaldan su impacto. Muñoz es el sexto jugador de Primera División con más regates completados (36). Según datos de la Liga, el podio lo ocupan Lamine Yamal (93), Kylian Mbappé (54) y Vini Junior (49), mientras que Nico Williams y Hassan son cuartos, con 42 regates.

La pasada campaña, defendiendo la camiseta del Real Madrid Castilla en Primera RFEF, fue el tercer mejor regateador entre los 40 equipos de la categoría.

Su gol definitivo frente al Oviedo no hizo más que engrandecer la figura de un futbolista que ya siente Pamplona como su casa. Llegó el pasado verano procedente del Real Madrid, en una operación cifrada en cinco millones de euros por el 50 % de su pase, firmando para las próximas cinco temporadas.

Con apenas 22 años, Víctor Muñoz representa presente, esperanza y futuro para Osasuna, con el próximo partido del sábado en Vallecas como objetivo para el atacante.