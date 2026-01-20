Annabella Portaluppi afianza su mejor preparación en pistas de Italia

Polideportivo
20 de enero de 2026 - 13:28

Annabella Portaluppi Cocco, atleta paraguaya de 16 años.
La atleta del Team Paraguay de patinaje artístico –en la categoría Junior, modalidad solo dance–, Annabella Portaluppi Cocco, de 16 años, ya se encuentra en Bolonia, Italia, donde hará su preparación con con miras a los próximos desafíos de la presente temporada.

Por ABC Color

La joven patinadora paraguaya Annabella Portaluppi Cocco ya está en el viejo continente, donde entrenará con la renombrada maestra italiana Manuela Digiacomantonio de cara a los World Roller Games 2026, que se llevarán a cabo en nuestro país, a la World Cup de Argentina y Alemania, a los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas y al Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico, respectivamente.

Annabela ya obtuvo varios logros a nivel nacional e internacional a lo largo de su carrera deportiva. Entre otros, en 2021, consiguió el bronce en el Panamericano de Guayaquil, en Ecuador; al igual que en 2022, en San Juan, Argentina; y en 2025, en Venancio Aires Brasil, también llegó a la medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas.

Portaluppi también se posicionó en el primer lugar, con la medalla de oro, en el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico, que se celebró en Río Negro, Colombia, en 2023, y al año siguiente en Ibague, Colombia.

Anabella Portaluppi Cocco extiende la bandera tricolor.
Nuestra compatriota desea representar de la mejor manera posible a nuestro país, ya que Paraguay viene siendo, desde hace algunos años, medallista en los escenarios más importantes del mundo.