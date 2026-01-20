Contundente inicio de Dani Vallejo en el ATP Challenger Itajaí Open de Brasil

Apenas 59 minutos requirió el mejor tenista paraguayo de la actudalidad, Adolfo Daniel Vallejo, para avanzar a segunda ronda en el ATP Challenger Itajaí Open, donde este martes venció de manera contundente al italiano Marco Cecchinato, con parciales de 6/1 y 6/0.

Sembrado 2 de la llave, Dani (21 años y 143 del ranking ATP), no tuvo inconvenientes para superar a su rival, quien a sus 33 años ocupa el puesto 230 del mundo, pero en el 2019 llegó a estar en la posición 16 del escalafón mundial de la ATP.

Luego de quedar fuera en el tercer y último juego de la “qualy” del Abierto de Australia, Vallejo rápidamente emprendió viaje a Brasil para disputar este ATP Challenger 75, que reparte 107 mil dólares en premios y puntos para el ranking ATP.

El torneo, que se celebra sobre las canchas de polvo de ladrilo del Itamirim Club de Campo, tendrá además a nuestro compatriota jugando la llave de dobles, haciendo pareja con el peruano Gonzalo Bueno, para enfrentar en primera ronda a la dupla boliviana conformada por Hugo y Murkel Dellien.

Dani aguarda rival en segunda ronda que surgirá del ganador del juego entre el brasileño Eduardo Ribeiro (WC) y el argentino procendente de la fase de clasificación, Juan Estevez.