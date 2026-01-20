El Colón argentino vence a Miramar Misiones en el inicio de su camino hacia el ascenso

El conjunto dirigido por Ezequiel Medrán se impuso en un duelo disputado en el estadio Parque Artigas -ubicado en el departamento (provincia) de Paysandú- que mostró escasez de fútbol por parte de ambos conjuntos, en especial de tres cuartos de campo hacia adelante.

Colón tuvo la posesión durante gran parte del partido, pero le resultó difícil generar ocasiones de peligro en el área uruguaya, más allá de los goles transformados en el tramo final de la segunda parte.

En la primera mitad, el equipo sabalero —que puso en el campo a siete de los refuerzos que llegaron en el último mercado de fichajes— tan solo tuvo una acción a destacar en el minuto 40, con un centro de Ignacio Lago y un cabezazo de Facundo Castro directo a las manos de Marcos Ferreira.

Por su parte, Miramar Misiones tuvo su mejor opción en el minuto siete tras un disparo desde fuera del área de Nahuel Gelos, aunque sin mayor peligro para Matías Budino.

La segunda parte dejó a un Colón algo más expeditivo y vertical tratando de terminar más jugadas que en la primera mitad.

En el minuto 72, el equipo de Santa Fe consiguió abrir el marcador gracias a un saque de esquina dispuesto por Lago que finalizó con Pier Barrios marcando el 0-1.

En una de las últimas acciones del partido, cuando ya se jugaba el tiempo añadido, Conrado Ibarra presionó al portero local y, tras una mala salida de balón, Lucas Cano definió a puerta vacía para el 0-2.

Este miércoles, también por la Serie Río de la Plata, Peñarol jugará ante Colo Colo. El aurinegro afrontará el juego tras perder en los penaltis frente al argentino River Plate y los chilenos lo harán luego de caer frente a Alianza Lima.