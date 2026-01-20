Leones y Toros libran un duelo inédito en la final del béisbol dominicano

Los Leones, que esperan retener el título, y los Toros, que accedieron a la séptima final de su historia, se enfrentarán por primera vez en la disputa por la corona.

La final, pautada al mejor de siete encuentros, se jugará alternando sedes entre el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, y el Francisco Micheli, de La Romana.

En la semifinal, que se disputó en formato de todos contra todos, ambos equipos terminaron igualados con marca de 12-6 en los 18 partidos que disputaron, pero los Leones se quedaron con el primer lugar por el diferencial de carreras (60-68) sobre los Toros.

En su enfrentamiento particular, Toros y Leones también empataron con marca de tres victorias y tres derrotas en seis partidos, y los dos fueron igual de dominantes jugando como dueños de casa y en la ruta, concluyendo ambos con balance de 6-3 en esas condiciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su esquema, los Leones, que irán en busca de la corona 18 en su historia, apelarán a la experiencia de su núcleo de jugadores, integrados por Junior Lake, Sócrates Brito, Erik González, Pedro Severino, entre otros, que mantuvieron al conjunto rojo con la mejor ofensiva de semifinales, con promedio al bate de .252.

Encabezados por el abridor norteamericano Travis Lakins y por los relevistas Alex Colomé, Stephen Nogosek, Patrick Weigel y Aneurys Zabala, los Leones tuvieron el mejor porcentaje de carreras limpias permitidas del 'round robin', siendo el único equipo que de manera colectiva colocó su efectividad por debajo de los 3.00, al terminar con 2.56 en las 162 entradas que cubrieron sus lanzadores.

Otro aspecto fundamental para el conjunto que dirige Ramón Santiago es que dominó en encuentros por margen cerrado, al concluir con registro de 3-1 en partidos definidos por una carrera y tuvo balance de 2-0 en juegos que superaron las nueve entradas reglamentarias.

Los Toros, por su parte, seguirán apoyados en la profundidad de su ofensiva, misma que encabeza Bryan de la Cruz, Eloy Jiménez, quien lideró la semifinal en carreras empujadas (16) y estableció una nueva marca en dobles (10) en semifinales, además de Jeimer Candelario y Sergio Alcántara.

Con las bajas de Luis Liberato y Gilberto Celestino la ofensiva de los Toros experimentó una disminución en su rendimiento, que parecen haber recuperado en sus últimas cuatro victorias, en las que promediaron más de cinco carreras anotadas, concluyendo la semifinal con diferencia mínima (.251 a .252) en bateo colectivo con relación a los Leones.

El ataque de los Toros se ha complementado con un cuerpo de lanzadores, principalmente de relevo, entre ellos Joe Corbett, líder en salvamento de la semifinal (7), así como por Jean Carlos Mejía y Esmailin Montilla, quienes lanzaron sin permitir anotaciones en la semifinal.

Con ofensivas capaces de producir a gran escala y su profundidad en su cuerpo de picheo, ambos equipos saldrán en busca de aprovechar los errores del rival para ser el último en pie en la carrera por la corona.