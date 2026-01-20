Los Juegos de Milán-Cortina 2026 hacen historia al ser los primeros con dos pebeteros

Los pebeteros presidirán dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes. En Milán, en el Arco de la Paz. Y en Cortina d'Ampezzo, en la Plaza Dibona.

"Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, arderán simultáneamente en dos ciudades diferentes. Se encenderán y apagarán en perfecta sincronía, en homenaje al diálogo constante entre los diferentes territorios de esta edición difundida de los Juegos", explicó la organización del evento.

El diseño de los pebeteros está inspirado en Leonardo da Vinci y sus famosos nudos, "entrelazamientos geométricos que simbolizan la armonía entre la naturaleza y el ingenio humano", apuntó la organización, que busca homenajear al genio y a su vínculo histórico con Milán, ciudad símbolo de la creatividad y la innovación.

Los artilugios están fabricados en aluminio aeronáutico, uno de los aluminios más resistentes y ligeros, y están diseñados para abrirse y cerrarse, custodiando así la llama olímpica que permanecerá encendida desde el 6 de febrero hasta el final de los Juegos el 22 de febrero.

El 6 de marzo se procederá a un nuevo encendido para los Juegos Paralímpicos.

La estructura cuenta con un diámetro que va desde 3,1 metros cuando está cerrada hasta 4,5 metros cuando está abierta.

En su interior, la llama está encerrada en un recipiente de vidrio y metal y utiliza efectos escénicos sostenibles: sin caída de materiales, bajo impacto acústico, mínimas emisiones de humo y total seguridad para los entornos en contacto con el público.

La llama del deporte llegó a Italia el 4 de diciembre y desde el día 6 del mismo mes recorre en antorcha toda Italia hasta llegar a Milán el próximo 5 de febrero, un día antes de la ceremonia de apertura en la que se procederá al encendido de los pebeteros oficiales de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, en una ceremonia que tendrá lugar en el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

Pese a que la apertura oficial esté fijada el 6 de febrero, algunas disciplinas comenzarán dos días antes de la ceremonia de inauguración, el día 4 del mismo mes. La clausura está programada para el 22 de febrero.