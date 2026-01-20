Los Toros del Este se meten en la final de la Lidom donde esperan los Leones del Escogido

Los dos finalistas certificaron su presencia al acumular en la fase semifinal con 12 triunfos y 6 derrotas.

La serie comenzará el próximo miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El explosivo juego de hoy quedó resuelto cuando Jeimer Candelario tomó una base por bolas con las almohadillas llenas y remolcó así la carrera de los Toros del Este.

Águilas Cibaeñas quedó en la cuneta con un saldo de 10-8.

De haber ganado, hubiera forzado un partido extra, este martes.

Las Águilas tomaron vuelo en la segunda entrada por sencillo de Jerar Encarnación que remolcó a Ezequiel Durán.

Añadieron 3 carreras en el tercer episodio a través de Leody Taveras, Geraldo Perdomo y el mexicano Rodolfo Amador, quien fue favorecido por el sacrificio de su compatriota Juan Carlos Gamboa.

La reacción de Toros del Este comenzó al cierre de esa entrada a partir del puertorriqueño Onix Vega, que mandó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo con Candelario en las bases.

Los del Este igualaron en la parte baja de la quinta entrada, cuando el jardinero izquierdo Jerar Encarnación cometió un error en un elevado de Sergio Alcántara, que aprovecharon Candelario y el estadounidense Rudy Martin.

Las Águilas anotaron dos veces en el sexto 'inning'. Perdomo pegó un indiscutible que remolcó a Elih Marrero. Y Adames conectó un sencillo al prado derecho que llevó hasta el plato a Steward Berroa.

Los Toros se acercaron (5-6) en el cierre de esa sexta entrada, cuando Eloy Jiménez anotó por rodado de Yairo Muñoz.

Los dirigidos por Víctor Estévez igualaron 6-6 en el séptimo acto con un imparable de Alcántara que remolcó a Martin.

El partido se mantuvo igualado hasta la décima entrada, cuando Ángel Genao se fue al robo de la segunda base y aprovechando el disparo del receptor Fernando Peguero anotó desde la antesala.

Los Toros empataron a continuación con inatrapable de Alcántara y el escenario ideal quedó servido para Candelario, que llegó a batear con dos outs y bases llenas.

El estadounidense Joe Corbett (1-0) salió victorioso con dos entradas de una carrera y tres ponches.

Jean Carlos Henríquez (0-1) permitió dos vueltas, una de las inmerecida y perdió el juego.