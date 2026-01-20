Robert Saleh deja a los 49ers y firma con nuevo entrenador de los Titans de la NFL

Saleh, de 46 años, llega a los Titans tras una desastrosa campaña 2025 en la que terminaron con marca de tres ganados y cuatro perdidos, la peor marca de la liga que compartieron con Las Vegas Raiders, New York Jets y Arizona Cardinals.

El excoordinador defensivo de los gambusinos sustituirá en el cargo a Mike McCoy, entrenador interino que terminó la campaña después de cubrir el despido de Brian Callahan en octubre pasado.

Será el vigésimo entrenador en la historia de los antes llamados Oilers, que en 1997 se mudaron a Nashville bajo el nombre de Titans.

Robert Saleh es considerado una de las mentes defensivas más creativas de la NFL, en la que ya tuvo su primera experiencia como entrenador en jefe con los New York Jets, a los que dirigió del 2021 al 2024. Tuvo una marca de 20 victorias y 36 derrotas.

A su salida de los neoyorquinos, el entrenador regresó a San Francisco, donde ya había estado entre 2017 y 2020, para hacerse cargo de la defensiva.

Su labor en San Francisco fue destacada porque, a pesar de que perdió por lesión a Nick Bosa y a Fred Warner, sus dos estrellas, su línea fue fundamental para que los 49ers clasificaran a los playoffs, en los que el sábado pasado fueron eliminados por los Seattle Seahawks en la ronda divisional de la Conferencia Nacional.

Saleh buscará potenciar el talento de Cam Ward, quarterback de 23 años que fue reclutado en la primera ronda del Draft del año pasado y que en su temporada de novato pasó para 3.169 yardas y 15 anotaciones y sufrió siete intercepciones.

En la zona defensiva el trabajo será arduo, ya que en ese departamento los Titans ocuparon la vigésimo octava posición en puntos permitidos por juego.

La misión principal del entrenador nativo de Dearborn, Michigan, será reconstruir una franquicia que acumula cuatro campañas sin clasificarse a los playoffs.