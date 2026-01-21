Polideportivo
21 de enero de 2026 - 21:09

Beach handball: El Mbiguá en el circuito

BEACH HANDBALL Torneo en Mbiguá 2026
BEACH HANDBALL Torneo en Mbiguá 2026

El CNR El Mbiguá será el escenario de la próxima cita del beach handball, en las arenas de la Bahía de Asunción. El evento será el sábado 31 de este mes.

Por ABC Color

El certamen de hándbol playa se disputará en diversas categorías conforme señalaron desde la organización, que corresponde al Departamento de Beach Handball, que preside Adriana Gómez.

Lea mas: Época de playa

Se espera la inscripción de buena cantidad de equipos para vivir la emoción de este deporte.

Las chicas de El Mbiguá, listas para el desafío.
Las chicas de El Mbiguá, listas para el desafío.

La organización prevé la disputa de los juegos desde las 17:00, en diversas categorías, principalmente en la rama femenina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estarán habilitados los niveles de Mayores Femenino y Masculino, además U16 Femenino y U20 Femenino.

Informes e inscripciones a los teléfonos: 096 810-663 y 0994 754-471.