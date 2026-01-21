Beach handball: El Mbiguá en el circuito

El certamen de hándbol playa se disputará en diversas categorías conforme señalaron desde la organización, que corresponde al Departamento de Beach Handball, que preside Adriana Gómez.
Lea mas: Época de playa
Se espera la inscripción de buena cantidad de equipos para vivir la emoción de este deporte.
La organización prevé la disputa de los juegos desde las 17:00, en diversas categorías, principalmente en la rama femenina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estarán habilitados los niveles de Mayores Femenino y Masculino, además U16 Femenino y U20 Femenino.
Informes e inscripciones a los teléfonos: 096 810-663 y 0994 754-471.