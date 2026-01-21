COI espera unos JJOO increíbles en Milán-Cortina y no ha tenido contacto oficial con Trump

"Quiero dejar claro que no nos corresponde comentar estos asuntos. Nuestro objetivo es que todos los Comités Olímpicos Nacionales estén representados en los Juegos. En lo que respecta a Estados Unidos, aún no hemos tenido ninguna comunicación formal con la Casa Blanca. Estamos deseando reunirnos con el vicepresidente", dijo Coventry, ya que Trump no asistirá a la inauguración de los Juegos y será el vicepresidente JD Vance quien encabece la delegación de su país.

Coventry se mostró emocionada ante el inicio de la cita en Milán-Cortina el próximo 6 de febrero y "por ver la mezcla de tradición e innovación" de estos Juegos, y opinó que la dispersión de sedes también será un elemento a tener en cuenta por el COI para futuras elecciones de ciudades anfitrionas.

"Tenemos que encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad y el equilibrio de la experiencia para los aficionados, los comités nacionales y los atletas. Creo que tomamos la decisión correcta al tener unos Juegos más dispersos, pero esto ha añadido complejidades adicionales. Vamos a poder aprender de Milán-Cortina", señaló.

Coventry abundó en que el Grupo de Trabajo del Programa Olímpico, creado tras la llegada de la zimbabuense a la presidencia el 20 de marzo de 2025, ya debate ese tipo de aspectos, porque parte de su cometido es revisar el programa, teniendo en consideración la sostenibilidad y la dispersión, con el ejemplo de Milán-Cortina.

"Al final de los Juegos podremos tener en cuenta estos aspectos. Será más que una conversación, no una simple respuesta. Nos permitirá realinearnos y ajustarnos para el futuro", admitió.

El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, Christophe Dubi, reconoció que aún quedan detalles por acabar en instalaciones de Milán-Cortina. "No es complejo y hay mucha gente trabajando. Está bien. Sin duda, estará listo, pero no se puede negar que hay trabajo por hacer", indicó.