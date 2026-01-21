El 'Desafío Morelos by La Vuelta' del 4 de octubre se presenta en Fitur

El Gobierno del Estado de Morelos anunció su agenda de eventos deportivos internacionales encaminados a reforzar su estrategia de promoción turística global, entre ellos el Desafío Morelos by La Vuelta del 4 de octubre, el Medio Maratón de Morelos, con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, programado para noviembre de 2026; y el Gran Maratón de Morelos, previsto para febrero de 2027.

La presentación estuvo encabezada por Mario Mitrani, Director General de Desafío México; Daniel Altafi, Secretario de Turismo de Morelos; Juan Antonio Pérez Simón, Director General de Bankaool; y Juan Felipe Domínguez, Director del Deporte de Morelos, contando además con la participación especial de Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006 y embajador de La Vuelta.

El Desafío Morelos by La Vuelta es un evento internacional de ciclismo amateur que permitirá a los participantes vivir la experiencia de competir bajo los estándares, la narrativa y la atmósfera de La Vuelta, una de las tres grandes competencias ciclistas del mundo, proyectando a Morelos ante una audiencia global y posicionándolo dentro del calendario internacional de eventos deportivos.

El evento cuenta con el respaldo de Unipublic, así como de Amaury Sport Organization (A.S.O.). Este apoyo garantiza una organización bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y operación, con rutas diseñadas por expertos, servicios médicos y mecánicos especializados y coordinación con autoridades estatales y municipales.

