Polideportivo
21 de enero de 2026 - 11:15

Pogacar se encontrará en la Strade Bianche 2 tramos menos de "sterrato"

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2425

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- La 20.ª edición de la Strade Bianche, que se disputará el 7 de marzo y en la que participará el doble campeón mundial Tadej Pogacar, será algo menos exigente, ya que los organizadores han eliminado dos tramos de grava tanto para la carrera masculina como para la femenina.

Por EFE

El número de tramos sin pavimentar pasará de 16 a 14, y para mujeres de 13 a 11. Esto deja 64 kilómetros por los caminos de tierra para hombres y 33 kilómetros para mujeres.

El número total de kilómetros también disminuye: para los hombres de 213 a 201, para las mujeres de 136 a 131.

Los cambios de ruta tendrán lugar en la primera parte de la carrera. El final de la salida y llegada en Siena, que incluye dos tramos del Colle Pinzuto y Le Tolfe, se mantiene sin cambios. La emblemática meta vuelve a estar en la Piazza del Campo.

Tanto la carrera femenina como la masculina de la Strade Bianche se disputarán el sábado 7 de marzo de 2026. Pogacar y Wout van Aert, entre otros, ya han confirmado su participación, y para el esloveno será uno de los principales objetivos de la temporada en clásicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy