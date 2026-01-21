Pogacar se encontrará en la Strade Bianche 2 tramos menos de "sterrato"

El número de tramos sin pavimentar pasará de 16 a 14, y para mujeres de 13 a 11. Esto deja 64 kilómetros por los caminos de tierra para hombres y 33 kilómetros para mujeres.

El número total de kilómetros también disminuye: para los hombres de 213 a 201, para las mujeres de 136 a 131.

Los cambios de ruta tendrán lugar en la primera parte de la carrera. El final de la salida y llegada en Siena, que incluye dos tramos del Colle Pinzuto y Le Tolfe, se mantiene sin cambios. La emblemática meta vuelve a estar en la Piazza del Campo.

Tanto la carrera femenina como la masculina de la Strade Bianche se disputarán el sábado 7 de marzo de 2026. Pogacar y Wout van Aert, entre otros, ya han confirmado su participación, y para el esloveno será uno de los principales objetivos de la temporada en clásicas.

