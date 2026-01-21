Rusia volverá a retransmitir por televisión los Juegos Olímpicos tras el boicot a París

"Las retransmisiones podrán verse tanto en directo como grabadas desde cualquier equipo electrónico", adelantó Mijaíl Degtariov, ministro de Deportes, según la agencia TASS.

El canal Okko ofrecerá tanto las competiciones como las ceremonias de inauguración y clausura del 6 y 22 de febrero, respectivamente.

Los espectadores podrán seguir las competiciones de manera gratuita, adelantó Oleg Manzha, el director del departamento de Deportes del canal.

Hace dos años la televisión rusa boicoteó por primera vez en 40 años los Juegos Olímpicos ante la reducida representación en París de deportistas rusos debido a la guerra en Ucrania.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Canal Uno y Rossía no transmitieron la competición, ni siquiera las disciplinas donde compitan rusos, algo que no ocurría desde que la Unión Soviética y el bando comunista boicotearan los Juegos de Los Ángeles 84. EEUU había hecho lo mismo en 1980 con la excusa de la invasión soviética de Afganistán.

La televisión rusa sí retransmitió los Juegos de Tokio en 2021, aunque entonces el equipo eslavo también acudió sólo con atletas neutrales.

La diferencia es que entonces aún no había comenzado la campaña militar rusa en Ucrania, motivo por el que sólo 15 atletas rusos acudieron a París.

Como entonces, en Milán-Cortina sólo podrán competir deportistas rusos a título individual y nunca en deportes de equipo, salvo invitación del Comité Olímpico Internacional.

A día de hoy tienen asegurada su presencia sólo cinco atletas rusos, a los que se podrían sumar varios más en el último momento si reciben el visto bueno de sus respectivas federaciones.

En los Juegos de Invierno de Pekín 2022, que fueron clausurados cuatro días antes del comienzo de la guerra en Ucrania, participaron 209 deportistas rusos, que lograron 32 medallas.