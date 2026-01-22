29-32. Dinamarca se aferra a la lucha por las semifinales

Una victoria en la que el conjunto nórdico demostró que, pese a contar en sus filas talentos de la talla Mathias Gidsel, autor de nueve dianas, o Simon Pytlick, que cerró el encuentro con ocho tantos, puede defender igual de duro o todavía incluso más que el más duro de los rivales.

Tal y como ocurrió en la segunda mitad, en la que los daneses, que contaron, eso sí, en alguna que otra ocasión con el beneplácito de los colegiados, ganaron la batalla defensiva en la que el conjunto francés convirtió la contienda desde el inicio del partido.

Un intenso duelo físico que permitió a Francia llevar en casi todo momento la iniciativa en un marcador que a falta de doce minutos para la conclusión reflejaba un 23-21 favorable al conjunto francés, que ponía a los locales contra las cuerdas.

Y es que a Dinamarca, tras la inesperada derrota (29-31) encajada ante Portugal en la última jornada de la primera fase, sólo le valía ganar para no despedirse prácticamente de cualquier opción de alcanzar las semifinales.

Situación límite que los nórdicos superaron a base de defensa, defensa y más defensa, hasta doblegar a un equipo francés en el que brillaron como nunca unos sensacionales Thibaud Briet y Aymeric Minne.

Pero ni el buen hacer de Briet, que firmó cuatro tantos, y Minne, autor de siete dianas, pudo impedir la reacción danesa, que no desaprovechó un mínimo bajón en el rendimiento del equipo francés para dar la vuelta al marcador (26-27) con un parcial de 0-3.

Una ventaja que se encargó no sólo ya de mantener, sino de ampliar Mathias Gidsel, que irrumpió con fuerza en al tramo final con dos goles, en los que el danés demostró su inmenso talento y sentenció la victoria danesa (29-31) a un minuto para la conclusión.

Instantes finales en los que los nórdicos tuvieron tiempo para ampliar todavía más su ventaja (29-32) con un gol final de Niclas Kirkelokke que podría ser decisivo en un futuro, dada la igualdad en la lucha por acceder a las semifinales.

Una carrera en la que los daneses cuentan con dos puntos, los mismos que Francia, Portugal y Noruega, y dos menos que Alemania, el único equipo que sigue contando por triunfos su partidos tras derrotar este jueves por 32-30 a Portugal.

Por su parte, la selección española, que se medirá el próximo sábado con el equipo danés, cierra el grupo sin ningún punto en su casillero.

29 - Francia: Bolzinger; Lenne (1), Mem (3), Konan (-), Fabregas (-), Prandi (1) y Minne (7) -equipo inicial- Desbonnet (ps), Bos (-), Richardson (2p), Tournat (3), Descat (5, 4p), Kounkoud (-), Peleka (-), Nahi (3) y Briet (4)

32 - Dinamarca: Nielsen; Hansen (2p), Gidsel (9), Lauge (1), Pytlick (8), Magnus Landin (-) y Saugstrup (1) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Kirkelokke (2), Jakobsen (6, 3p), Mensah (-), Andersson (3), Bergholt (-), Hald (-), Hoxer (-) y Lasse Moller (-)

Marcador cada cinco minutos: 1-1, 4-2, 5-6, 8-8, 10-8 y 12-11 (Descanso) 15-14, 17-18, 20-20, 24-22, 26-27 y 29-32 (Final)

Árbitros: Lah y Sok (SLO). Excluyeron dos minutos a Konan (2) por Francia y a Saugstrup (2), Kirkelokke y Lauge, por Dinamarca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).