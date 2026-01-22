Bangladés rechaza jugar el Mundial T20 de críquet en la India pese al ultimátum del ICC

"Seguiremos comunicándonos con la ICC. Queremos jugar la Copa Mundial, pero no jugaremos en India. Seguiremos luchando. Hubo algunas llamadas impactantes en la reunión de la Junta de la ICC", dijo este jueves a los periodistas el presidente de la Junta de Críquet de Bangladés (BCB), Aminul Islam Bulbul.

La negativa llega después de que el Consejo diera el miércoles un plazo de 24 horas a Bangladés para decidir su participación, tras rechazar el cambio de sede solicitado por Daca por "motivos de seguridad" en medio de tensiones con Nueva Delhi.

"No hay margen para cambiar nuestra decisión. Regresaremos al ICC con nuestro plan de jugar en Sri Lanka. Nos dieron un ultimátum de 24 horas, pero un organismo global realmente no puede hacer eso", declaró a la prensa el asesor deportivo del Gobierno bangladesí, Asif Nazrul, tras reunirse en Daca con los jugadores y dirigentes del equipo nacional.

Nazrul afirmó que la situación de seguridad en la India sigue sin cambios y denunció la falta de respaldo del ICC y de garantías por parte del Gobierno indio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Dado que la junta de críquet de la India es en realidad un brazo extendido del Gobierno y no puede garantizar la seguridad ni de un solo jugador, ni la ICC ni el Gobierno de la India han dado garantías de que puedan garantizar la seguridad de todo nuestro equipo, periodistas y espectadores", agregó.

Las tensiones entre la India y Bangladés se intensificaron a comienzos de este mes, cuando el Gobierno interino bangladesí prohibió la retransmisión de la Indian Premier League (IPL) tras la salida forzada del jugador Mustafizur Rahman de la competición, un episodio que Daca considera clave en sus actuales preocupaciones de seguridad.

El deterioro diplomático se remonta a agosto de 2024, tras la salida del poder en Bangladés de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad y acogida en la India pese a la solicitud de Daca de su extradición.

La Copa Mundial T20 comenzará el 7 de febrero, con la India y Sri Lanka como coanfitriones, y reunirá a selecciones de distintos continentes en una de las principales citas del calendario internacional del críquet.