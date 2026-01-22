El irlandés Sam Bennett revela que se ha sometido a una intervención cardiaca

El velocista de Tipperary, de 35 años e integrado en las filas del equipo Pinarello-Q36.5, informó al diario Irish Times de que comenzó a sufrir repentinamente palpitaciones y temblores hacia mediados del pasado noviembre.

Los médicos de la escuadra suiza le sometieron a pruebas inmediatamente y viajó a Alemania, donde se le efectuó una ablación fibrilar, un procedimiento mínimamente invasivo encaminado a curar casos de arritmia.

"Es bastante sencillo. Entran por una vena de la pierna y queman las partes incorrectas que pueden causar un ritmo cardíaco irregular", explicó Bennet, que ha divulgado su situación para concienciar sobre un problema que es "relativamente común entre los deportistas de resistencia".

"Mi consejo es que, si te lo puedes permitir, lleva a un reloj inteligente con función de electrocardiograma, que puede detectarlo al instante. Quizá no sean los más precisos, pero son suficientes para que un especialista vea qué está sucediendo y tome una decisión", señaló el esprinter irlandés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Bennet paralizó toda su actividad física tras la intervención y ha comenzado a entrenar de nuevo a mediados de este mes, con vistas a la temporada con Pinarello-Q36.5, equipo al que llegó el pasado noviembre tras un año en el francés Decathlon-AG2R La Mondiale.

Reconoció que "parte de cero", pero destacó que ha notado significativos avances en su forma física, al tiempo que se preguntó si la fibrilación auricular ha afectado a sus resultados en los últimos años.

Bennett se confirmó como uno de los mejores velocistas del pelotón tras lograr la clasificación por puntos y dos etapas en el Tour de 2020, pero no volvió a ganar una carrera del WorldTour desde sus dos victorias en parciales de la Vuelta a España de 2022.

"Le conté al cardiólogo mis sensaciones en las últimas dos o tres temporadas. No es un hecho, pero es posible que tuviera pequeños episodios en los sprints, porque siempre sentía que algo no iba bien", recordó el ciclista.

Bennett avanzó que volverá a la competición en marzo, con vistas a participar y ganar de nuevo en 'La Grande Boucle' y en otras grandes vueltas.