Glave batea Azu y Thompson en los 60 metros de Estocolmo

Glave detuvo el cronómetro en 6.51, mejor marca personal, para superar el 6.54 de Azu y el 6.56 de Thompson, que, pese a ser el mejor en la salida, tuvo que conformarse con el tercer en su segunda carrera en pista cubierta hasta ahora.

En 1.500 el doble campeón europeo sub-20, el noruego Hakon Moe Berg, de 19 años, ganó su primera carrera en la categoría senior al imponerse con una marca de 3:34.32. Ganó con más de cinco segundos de ventaja sobre el etíope Mosisa Seyoum (3:39.54) y del francés Arthur Gervais (3:39.67).

En el 1.500 femenino, victoria en solitario de la etíope Birke Haylom, que marcó un tiempo de 4:02.79 y ganó por más de nueve segundos de margen.

El medallista de bronce europeo en 400m vallas, Carl Bengström, también ganó los 400 lisos con un tiempo de 46.45, por delante del nigeriano Chidi Okezie (46.93).

