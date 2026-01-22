Jay Vine: "Con un minuto de ventaja la situación es inmejorable"

"El plan de hoy era mantener la escapada a raya y luego hacer nuestro trabajo. Todos, con Stake Laengen, Oliveira y Mikkel Bjerg, estuvieron impecables. Luego entró Adam Yates y, a Jhonatan Narváez y a mí, nos tocó jugar nuestras cartas en la subida final. Después de un trabajo tan duro, poder mantener el plan es realmente genial", dijo Vine.

"Ahora", precisó Vine, "es genial tener esa ventaja; te sientes mucho más seguro, y además, Jhonatan es segundo, así que estamos en una posición inmejorable".

Vine comentó que "siempre es mejor ser dos para la general si algo sale mal. Ahora somos dos con un minuto de ventaja sobre nuestros rivales. Jhonatan me dijo que la etapa era mía, así que se decidió mucho antes de la meta", explicó.