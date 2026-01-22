Los Baltimore Ravens dan la bienvenida a Jesse Minter como su nuevo entrenador

"Nos complace anunciar un acuerdo con Jesse Minter para convertirse en el cuarto entrenador principal en la historia de los Baltimore Ravens con el que emprenderemos un nuevo camino", afirmó Erik Decosta, gerente general del equipo.

Minter, de 42 años, llega para sustituir a John Harbaugh, quien estuvo en el equipo 18 temporadas en las cuales consiguió un Super Bowl y dejó el cargó el 6 de enero pasado luego una temporada 2025 perdedora que dejó al equipo sin playoffs.

Antes que Harbaugh dirigieron a la franquicia, fundada en 1996, Brian Billick y Ted Marchibroda.

Esta será la primera experiencia como entrenador en jefe para Jesse Minter, quien trabajó con Harbaugh en los Ravens como asistente defensivo y asistente de la defensiva profunda entre 2017 y 2020, lo cual, según Decosta, fue determinante para darle la dirección de la franquicia.

"Jesse es un líder fuerte, ya lo ha demostrado aquí. Tiene una mente y espíritu futbolístico brillante, lo que permitirá que conecte con nuestros jugadores y aficionados. Estamos seguros de que es el entrenador ideal para liderar a los Ravens", señaló el gerente general.

A su salida de su primera etapa en Baltimore y antes de trabajar con los Chargers, Minter fue el coordinador defensivo de los Michigan Wolverines que fueron campeones nacionales del fútbol americano colegial en la temporada 2023.

El entrenador originario de Little Rock, Arkansas, agradeció a los Ravens por la oportunidad recibida.

"Es un verdadero honor para mí ser el entrenador principal de los Baltimore Ravens. Esta es una organización cuyos valores, cultura y tradición de excelencia reflejan todo lo que creo sobre el fútbol americano y cómo debe jugarse. Estoy ansioso por hacer sentir orgullosos a los aficionados y a la gran ciudad de Baltimore", aseveró Jesse Minter.