Los velocistas Reginfo y Bestué, grandes atractivos del Mítin Internacional de Cataluña

Reginfo batió en 2025 el récord del mítin en 60 metros, deteniendo el cronómetro en 6.63 segundos. Ahora regresa a esta edición, en la que más de 140 atletas de 35 países competirán en busca de las mínimas para sus campeonatos nacionales, paso previo para optar a los Mundiales, que tendrán lugar en Torun (Polonia) a mediados de marzo.

Entre los rivales destacados figuran el catalán Marc Galé, con una marca de 7.75, el hispanofilipino John Cabang, con 7.19 logrados en San Sebastián en 2021, Gonzalo Lamborena, con 7.80 registrado el año pasado en el mismo escenario, y el jamaicano Giano Roberts, que este enero corrió en 7.67 en Luxemburgo.

Otra de las grandes atracciones será el joven británico Divine Iheme, sensación mundial del atletismo. Con solo 15 años, detuvo el cronómetro en 6.72 en Lee Valley, estableciendo un nuevo récord mundial de su categoría de edad. Su talento ya había sorprendido al mundo el verano pasado, cuando corrió los 100 metros en 10.30 con 14 años.

En categoría femenina, Jaël Bestué, que el pasado verano batió el récord de España de 200 metros vigente desde 1990 al rebajar los 22.38 de Sandra Myers hasta 22.19, volverá a acaparar todas las miradas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La velocista catalana del FC Barcelona, que ostenta el récord del mítin con 7.24 logrado en 2023, tendrá como principales rivales a la rumana Maria Mihalache (7.26, mínima lograda en Apeldoorn, Países Bajos) y a la atleta de Fraga Elena Guiu, récord de Aragón con 7.27.

En mediofondo, la prueba estrella será el 800 metros femenino, que contará con un cartel de gran nivel. La catalana Marta Mitjans, que en el Europeo de Vallehermoso (Madrid) del pasado verano estableció el récord de España sub-20 con 1:59.88, se medirá a la olímpica Lorea Ibarzabal (1:59.60), la checa Kimberley Ficenec (2:00.68) y la madrileña con licencia catalana Julia Lillo (2:01.89).

También habrá un enfrentamiento destacado en los 1.500 metros. Carlos Sáez, que en el Mítin de Luxemburgo logró la mínima para los Mundiales con 3:35.94, y Ignacio Fontes (3:32.55) tendrán como rivales de nivel al belga John Heymans (3:38.19) y al estadounidense Craig Engels (3:33.64).

Finalmente, la undécima edición contará con un cartel de lujo en triple salto. Marcos Ruiz Pérez, con 16,94 m; el cubano Cristian Nápoles, bronce en el Mundial de Budapest 2023 con 17,40 m; y el ucraniano Vladyslav Shepeliev (16,83 m) protagonizarán un duelo de alto nivel internacional.

El programa de competición arrancará a las 18:20 horas y se prolongará hasta las 21:30, con pruebas absolutas combinadas. Desde 2023, el Mítin Internacional de Cataluña forma parte de la categoría 'Challenger' de la Gira Mundial de Pista Cubierta de la World Athletics.