23 de enero de 2026 - 14:45

12-15. Hungría supera a Grecia y luchará por revalidar el Europeo seis años después

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- Hungría, verdugo de España en la tanda de penaltis por un puesto en la semifinal, no se dejó sorprender por la emergente Grecia (12-15) y certificó este viernes su billete para la final del Europeo masculino que se disputa en Belgrado.

Por EFE

La selección más laureada del continente, con 26 medallas, luchará por revalidar el cetro continental que conquistó por última vez en Budapest 2020, también tras derrotar a España en la tanda de penaltis, en un partido muy igualado que rompió con una salida en tromba tras el descanso.

Los magiares, después del 8-8 con el que se llegó al receso, encarrilaron el triunfo con un parcial de 0-3 en los primeros cuatro minutos del tercer acto (8-11, min.20). Aunque Grecia intentó recomponerse, el oficio del portero Soma Vogel y el liderazgo de Krisztian Manhercz, máximo goleador del partido con cuatro tantos, frenaron cualquier reacción del conjunto heleno.

El equipo dirigido por Zsolt Varga brilló en las superioridades numéricas (8/9), frente al discreto 5/12 de Grecia, que llegaba a la semifinal con pleno de victorias. Tras ceder el primer asalto (5-4), el cuadro húngaro se impuso en los tres siguientes (3-4, 2-4 y 2-3) hasta cerrar el partido con el 12-15 definitivo que le deja a un triunfo de su decimocuarto oro continental.

Hungría ya espera rival para la final del domingo, que se definirá en la semifinal que enfrentarán la anfitriona Serbia e Italia a partir de las 20.30 CET.

