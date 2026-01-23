17-13. Serbia desarma a Italia y se cita con Hungría en la final del Europeo

De este modo, las dos selecciones más laureadas del continente, Hungría, con 26 medallas, que había ganado en la primera semifinal a la emergente Grecia (12-15), y Serbia, que suma 22, se darán cita en la final de este domingo (20.30 CET).

El conjunto dirigido por Uros Stevanovic buscará recuperar el cetro continental ocho años después, ya que, tras proclamarse campeón en Barcelona 2018 en una final decidida en los penaltis ante España, no había vuelto a subirse ni siquiera al podio continental.

Empujada por una grada entregada que llenó el Belgrado Arena en cada comparecencia de su selección, Serbia cumplió los pronósticos y llevó siempre la iniciativa, elevando el ritmo tras el descanso para quebrar definitivamente la resistencia italiana.

Un demoledor parcial de 6-3 en el tercer acto marcó el punto de no retorno. La diferencia se cimentó en la eficacia serbia en superioridad (9/11), el liderazgo ofensivo de Strahinja Rasovic y Dusan Mandic, autores de cuatro goles cada uno, y la sólida actuación bajo palos de Milan Glusac, con 14 paradas.

En el lado opuesto, la portería italiana no respondió. Marco Del Lungo (2 paradas) y Francesco De Michelis (3) estuvieron lejos de su mejor nivel, reflejo de una Italia superada también en las acciones de hombre de más (8/18).