China irá a Milán-Cortina con su mayor delegación invernal fuera de casa y 10 campeones

La convocatoria incluye atletas de 16 disciplinas y supera ampliamente las cifras de anteriores ediciones celebradas fuera del país, en un intento de consolidar el salto competitivo logrado en los Juegos de Pekín 2022, informó el Centro de Gestión de Deportes de Invierno de la Administración General del Deporte de China.

Entre los convocados hay diez campeones olímpicos, procedentes tanto de pruebas individuales como de modalidades por equipos, entre ellos algunas de las figuras más mediáticas del deporte invernal chino, como la esquiadora acrobática Eileen Gu, que logró dos oros en Pekín 2022, el snowboarder Su Yiming, vencedor en big air, la patinadora artística Sui Wenjing y el patinador de velocidad Gao Tingyu, además de referentes del esquí aéreo como Xu Mengtao y Qi Guangpu.

La nómina refleja el peso que mantienen las disciplinas de hielo, especialmente el patinaje de velocidad, el de pista corta y el patinaje artístico, aunque también confirma la progresiva ampliación del abanico competitivo chino en deportes de nieve, tradicionalmente su punto más débil.

Uno de los focos estará precisamente en el rendimiento de Gu y Su, llamados a liderar la lucha por las medallas en las pruebas de estilo libre y snowboard, respectivamente, mientras que el esquí acrobático aéreo volverá a ser una de las principales bazas del equipo, tras los buenos resultados obtenidos en Pekín.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo chino competirá también en esquí de montaña, disciplina que regresa al programa olímpico por primera vez en casi un siglo y en la que el país ha logrado el cupo completo, con representación tanto en la prueba masculina como femenina y en el relevo mixto.

En los Juegos de Invierno de Pekín 2022, China firmó su mejor actuación histórica, con nueve medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce, finalizando cuarta en el medallero.

Hasta entonces, su mejor balance en unos Juegos celebrados fuera del país había sido el de Vancouver 2010, con cinco oros, dos platas y cuatro bronces.

Con Milán-Cortina, el equipo afronta su primer gran examen internacional sin el impulso del factor local, en un contexto en el que mantiene una base sólida de campeones, pero con menor aparición de nuevas figuras destacadas, lo que complica la repetición de los registros logrados en Pekín.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 y contarán con 116 pruebas repartidas en 16 disciplinas.