Davante Adams afirma que aprendió la lección luego de cuatro derrotas en finales de NFC

"Haber estado en este partido tantas veces ha sido duro, pero he comprendido exactamente lo que se necesita para llegar. Obviamente, ha sido emocionante lograr esos pequeños objetivos que uno necesita y sí, llegar a un Super Bowl me parece casi un sueño en este momento para el que me considero listo", afirmó el receptor.

Davante Adams y sus Rams visitarán el domingo a los Seattle Seahawks, el equipo número uno de la NFC, en el juego por el título de la conferencia, un largo anhelo que Adams persigue para avanzar al Super Bowl, lo que sería una cereza para su carrera.

"Es difícil no pensar en eso porque derrotas así duran mucho tiempo, pero tenemos la oportunidad de cambiar eso ahora. Me encuentro en una buena posición en la que estoy con un gran equipo; definitivamente aprecio este momento y no pienso desaprovecharlo", aseguró.

Adams es un veterano de 33 años que llegó a la NFL reclutado en la segunda ronda del Draft 2014 por los Green Bay Packers, con los que estuvo hasta 2021.

Ahí perdió los cuatro partidos por el título de la Conferencia Nacional, algo que influyó para buscar en otros equipos dar ese paso que se le negó en Green Bay.

Firmó en 2022 con Las Vegas Raiders, pero ante la falta de buenos resultados, a la mitad del 2024, emigró a los New York Jets, franquicia con la que tampoco pudo llegar a playoffs.

Todo cambio para esta campaña con su llegada a los Rams, donde se convirtió en pieza importante en la ofensiva para estar hoy en la final de la AFC, la antesala del Super Bowl LX que se jugará el próximo 8 de febrero.

A lo largo de la temporada regular, Admas acumuló 789 yardas y 14 anotaciones.

Ahora, el seis veces Pro Bowl está a un paso de, por primera vez en su carrera avanzar al juego por el trofeo Lombardi.