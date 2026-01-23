Drake Maye, de Patriots, confía en emular a leyendas como Tom Brady y Michael Jordan

"Creo que ese temple es lo que impulsa a los grandes jugadores y a los grandes atletas del pasado. Esos hacían los grandes jugadores como Michael Jordan o Tom Brady, quien lo hizo aquí; siempre querían el balón. Desde mi posición quiero tener el balón y ver qué puedo hacer", afirmó el pasador en la previa de la final de la Conferencia Americana en la que visitarán a los Denver Broncos el próximo domingo.

Maye, quien está en su segunda temporada en los Patriots, ha devuelto la ilusión a su equipo que no llegaba a una final de conferencia desde que Tom Brady, el máximo ganador de Super Bowls, con siete, los guió en la temporada 2018 a vencer a 37-31 a los Kansas City Chiefs.

A sus 23 años, Drake, uno de los cinco finalistas para ser designado Jugador Más Valioso de la temporada 2025, está llamado a ser el sucesor de Brady en los Patriots, altas expectativas de las que prefiere aislarse.

"No me preocupa lo que piensen los demás, ni lo que dicen fuera. Me preocupa la gente dentro de este vestuario. Sé que éste es el partido más importante y por eso no podemos perder la concentración; la mejor mentalidad es lo más importante para mí y este equipo, la hemos tenido todo el año y estoy orgulloso de cómo la hemos abordado", señaló.

A pesar de que los Denver Broncos terminaron la campaña como el mejor equipo de la AFC, lo que les da derecho a recibir el duelo por el título en casa, Maye no siente que estén en desventaja porque dijo cuenta con un alto nivel de confianza que los hace casi imparables.

"Somos muy difíciles de detener. Estamos preparados, con un nivel muy alto de confianza. Como quarterback saldré con plena confianza en mí mismo para transmitirlo a todas las líneas en cada jugada. Eso es lo más importante en un partido como este. No podemos olvidar que eso nos trajo hasta aquí", concluyó.

Los New England Patriots son el equipo que más títulos de la Conferencia Americana tiene en la historia, con 11 campeonatos, su rival, los Broncos, junto con Pittsburgh Steelers, le persiguen con ocho trofeos Lamar Hunt cada uno.