El TAS abrirá dos oficinas en Milán para los Juegos de Invierno 2026

El TAS recordó que para los Juegos Olímpicos abrió una oficina temporal, conocida como la 'División Ad hoc', por primera vez en Atlanta 1996, que cuenta con reglas adaptadas y simplificadas para resolver disputas legales en un plazo rápido, a veces inferior a 24 horas, tras la presentación del caso.
También apuntó que se garantiza a los atletas y a las federaciones deportivas el acceso gratuito a servicios de resolución de conflictos que sean compatibles con el calendario de la competición olímpica.
La División Antidopaje del TAS (TAS ADD) se estrenó en los Juegos de Río 2016 y se convirtió en una estructura permanente del TAS en 2019. Resuelve sobre la posible comisión de infracciones de dopaje y si debe imponerse una sanción sobre los casos que le remite la Agencia Internacional de Controles (ITA), de acuerdo con las normas antidopaje del COI.
Los presidentes de ambas divisiones y los árbitros seleccionados para participar en ambas son todos expertos abogados, jueces o profesores especializados en derecho deportivo, normativa antidopaje o arbitraje.
El director general del TAS, Matthieu Reeb, aseguró que el tribunal "está orgulloso de haber prestado un servicio fundamental en cada edición de los Juegos Olímpicos durante los últimos 30 años".
"El equipo especial de árbitros y personal del TAS en Milán está preparado para gestionar posibles disputas legales urgentes y para dictar decisiones en un plazo compatible con el ajustado calendario olímpico", añadió.