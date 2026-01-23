El uruguayo Martín Sanseviero jugará en el Real Valladolid hasta final de temporada

Sanseviero se formó en las canteras de Peñarol de San Ramón y Club Nacional de Football de Montevideo, equipo con el que disputó la Copa Libertadores sub20 en el año 2020.

En la temporada 2021/22 jugó cedido en Central Español FC, club de la Segunda División de su país, y en la 2022/23 llegó como agente libre a Uruguay Montevideo FC, también de la categoría de plata, en la que anotó siete goles y dio cinco asistencias en treinta partidos.

En la siguiente campaña dio el salto a la Primera División de Uruguay al firmar por el Danubio FC, donde ha estado durante los últimos dos años. En el conjunto capitalino se asentó como titular y sumó 23 aportaciones de gol (6 tantos y 17 asistencias) en 68 encuentros disputados.

Tras las incorporaciones de Erlien, Ramón Martínez y Ohio, Sanseviero se convierte en el cuarto refuerzo invernal para el primer equipo blanquivioleta, y será presentado la próxima semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy