Polideportivo
23 de enero de 2026 - 06:45

El uruguayo Martín Sanseviero jugará en el Real Valladolid hasta final de temporada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2428

Valladolid (España), 23 ene (EFE).- El Real Valladolid, de la Segunda División española de fútbol, ha alcanzado un acuerdo con el extremo uruguayo Lucas Martín Sanseviero, que llega libre tras finalizar la temporada con Danubio FC de su país, y será jugador blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2026.

Por EFE

Sanseviero se formó en las canteras de Peñarol de San Ramón y Club Nacional de Football de Montevideo, equipo con el que disputó la Copa Libertadores sub20 en el año 2020.

En la temporada 2021/22 jugó cedido en Central Español FC, club de la Segunda División de su país, y en la 2022/23 llegó como agente libre a Uruguay Montevideo FC, también de la categoría de plata, en la que anotó siete goles y dio cinco asistencias en treinta partidos.

En la siguiente campaña dio el salto a la Primera División de Uruguay al firmar por el Danubio FC, donde ha estado durante los últimos dos años. En el conjunto capitalino se asentó como titular y sumó 23 aportaciones de gol (6 tantos y 17 asistencias) en 68 encuentros disputados.

Tras las incorporaciones de Erlien, Ramón Martínez y Ohio, Sanseviero se convierte en el cuarto refuerzo invernal para el primer equipo blanquivioleta, y será presentado la próxima semana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy