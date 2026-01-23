Fernando Mendoza: orgullo cubano y fenómeno económico en EE.UU.

Ganador del trofeo Heisman esta temporada, que reconoce al mejor jugador de fútbol americano universitario del año, Mendoza hizo honor a ese galardón anotando un 'touchdown' de carrera a menos de diez minutos del final que acabó resultando decisivo para la victoria por 27-21.

Lo hizo ante su público en un Hard Rock Stadium abarrotado y frente a la Universidad de Miami, que anteriormente no lo quiso como jugador.

"Es algo increíble para mí; era un jugador de dos estrellas al salir del instituto y me rechazaron cuando intenté entrar al equipo de la Universidad de Miami. Es un momento muy especial para mí estar jugando aquí en Miami", afirmó Mendoza tras el partido del pasado lunes.

Nacido en Boston pero criado en Miami, Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la "ética de trabajo cubana", en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Esa tenacidad fue moldeada en el instituto Christopher Columbus, una conocida factoría de atletas de élite al suroeste de Miami que ha impulsado a varias figuras hacia la NBA, la MLB y la NFL.

Su reciente coronación como premio Heisman le convirtió en el primer jugador de raíces cubanas en alzarse con este distinguido galardón, que se otorga desde 1934.

La victoria de Indiana y de Mendoza también representa una nueva era económica en la NCAA marcada por los contratos de patrocinio NIL (Nombre, Imagen y Semejanza, NIL por sus siglas en inglés), que permiten que las marcas y compañías paguen desde 2021 a los jugadores universitarios.

La universidad de Indiana era históricamente un equipo sin opciones al título, acostumbrado a terminar con un balance negativo, pero una agresiva estrategia de NIL y el respaldo de grandes donantes, entre ellos el expropietario de los Dallas Mavericks de la NBA y exalumno de Indiana, Mark Cuban, logró blindar su proyecto.

Fue así como Mendoza fichó por esta universidad en 2025, procedente de la Universidad de California. Se estima que el programa tuvo que poner un acuerdo NIL de dos millones de dólares para asegurar su traspaso.

Un año después de su fichaje, el 'quarterback' de raíces cubanas alcanzó un valor NIL de 2,6 millones, según la web especializada On3 Sports, situándose como el quinto jugador más valioso en EE.UU.

Entre sus acuerdos figuran un importante contrato con Adidas o asociaciones con Epic Games, la empresa detrás del videojuego Fornite, y la marca de bebidas Dr. Pepper.

Además, su fichaje ayudó a elevar el valor del programa de fútbol americano de la Universidad de Indiana, que se ha disparado hasta los 650 millones de dólares, casi un 40 % más que antes de la llegada de Mendoza, según cálculos del profesor de Finanzas de la Universidad de Indiana-Columbus.

Esta simbiosis entre talento y capital alcanzó su clímax en la final del pasado lunes, donde la fiebre por ver un posible título del equipo local y las ganas de presenciar al 'hijo en el exilio', disparó los precios de las entradas a niveles nunca vistos.

La media de los boletos superó los 4.000 dólares, según la plataforma de reventa Vivid Seats, y por los más caros se pidieron hasta 30.000 dólares.

En comparación, el precio medio de las entradas para ver la final del año pasado entre Notre Dame y Ohio State en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta no alcanzó los 2.000 dólares.

El aparcamiento en torno al Hard Rock Stadium también se transformó en un negocio, con un costo de casi 750 dólares por plaza en las zonas más próximas al estadio.

Todo ello para acabar viendo a Mendoza levantar el título frente a su ciudad natal, en el que puede ser su último partido universitario antes de su entrada en el próximo draft. Los medios nacionales le ubican como el mejor 'quarterback' de su promoción y como una probable primera elección.