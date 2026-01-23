La FIPV desautoriza la denominación del proyecto "Pamplona Capital Mundial de la Pelota"

Lo indica en un comunicado hecho público en sus redes tras conocer que este proyecto estratégico ha sido presentado en FITUR por el Ayuntamiento de Pamplona. Advierte de que la FIPV "no ha reconocido ni avalado institucionalmente dicha denominación. Sin este respaldo, la iniciativa carece de validez deportiva internacional y se limita a un ámbito político, turístico o simbólico".

Argumenta la Federación Internacional -sin aludir a que la presidenta de la Federación Navarra de Pelota sí respaldó con su presencia el proyecto en su presentación en Pamplona- que la denominación de “Capital Mundial” de un deporte "requiere criterios internacionalmente aceptados, reconocimiento deportivo, consenso institucional y respaldo histórico-cultural".

Pero en este caso, las federaciones afiliadas, clubes, atletas y entrenadores internacionales no han sido consultados, "por lo que no existe reconocimiento de la comunidad internacional del deporte", cuando "una eventual capitalidad debería estar acompañada de un plan de trabajo consensuado y coherente con la visión y acciones de la FIPV dentro de la familia olímpica, lo que no ha ocurrido".

Considera el organismo internacional que la Pelota Vasca es "patrimonio de una comunidad global, integrada hoy por 75 federaciones afiliadas, y no de una sola ciudad", y que "las declaraciones unilaterales no sustituyen los procesos estatutarios ni el debate institucional correspondiente".

Por ello, tacha de "inapropiado" excluir otras comunidades históricas o apropiarse simbólicamente de un deporte colectivo y universal, lo que genera "incomprensión dentro del ecosistema deportivo".

Tras estos argumentos, la FIPV advierte de que, mientras no se rectifique todo esto, se mantendrá fuera del proyecto, negará el uso de la denominación “Mundial” cuando se refiera a la Pelota o Pelota Vasca e informará de esta situación a las autoridades de la Unión Europea.