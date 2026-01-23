La industria, a examen en Davos: podría cuadruplicar sus ingresos en 25 años

El informe se nutre de más de 130 fuentes documentales, así como de una investigación original que incluye consultas a más de 125 organizaciones. En él, se desgranan los componentes de la industria del deporte, cuyos ingresos en 2025 ascienden a 2,3 billones de dólares, y se trazan los caminos que esperan en los próximos años.

“Hoy, la economía del deporte es un ecosistema multibillonario y de rápido crecimiento. Desbloquea oportunidades de negocio, inspira el comercio, crea puestos de trabajo y aumenta la productividad”, comienzan Sebastian Buckup, ‘Managing Director’ del WEF, y Nick Studer, CEO de Oliver Wyman, en la introducción del dossier.

El documento sostiene que la proyección de los ingresos de la industria del deporte podría llegar a 8,8 billones de dólares en 2050. Sin embargo, dos amenazas latentes ponen en peligro alrededor del 20% de esa facturación (1,6 billones de dólares): el decrecimiento de la actividad física y el cambio climático.

La industria del deporte, para el WEF, se compone de cuatro industrias ‘core’ y cinco industrias conectadas. Las primeras, cuya facturación asciende a 2 billones de dólares en 2025, son el deporte profesional y de élite, el deporte participativo y la actividad física, los bienes deportivos y el turismo deportivo. Al contrario de lo que pueda parecer, no es el deporte de élite el que aporta más ingresos, sino el turismo deportivo, que suma 672.000 millones de dólares en 2025 (34%), por 140.000 millones del sector profesional (7%).

Las industrias conectadas son las retransmisiones en directo, el juego, la nutrición, el software tecnológico y los ‘wearables’ (tecnología ponible) y los servicios deportivos. En 2016, su facturación fue de 100.000 millones; en 2025, se ha triplicado, con el juego (los videojuegos de temática deportiva y las apuestas) como principal fuente de ingresos (39%).

Los autores del informe encuentran cuatro vías para que crezca la cuenta de explotación de la industria del deporte hasta alcanzar las previsiones. La primera es potenciar el turismo deportivo, que ya crece (28% compuesto anual) más rápido que la media del turismo en general (22%). La segunda es presentar el deporte como un activo de inversión, algo que ya empieza a apreciarse con las variadas fuentes de financiación de la industria, desde fondos soberanos hasta los mismos atletas.

La tercera es la popularización del deporte femenino, en el que, de momento, fútbol y baloncesto suponen el 80% de sus ingresos. Y la cuarta es la búsqueda del equilibrio entre el crecimiento deportivo y las economías emergentes, las cuales están interviniendo en este sector a través de la organización de torneos (Marruecos, Brasil), la colaboración con grandes ligas (Ruanda), la inversión en equipos (Arabia Saudí, Catar) o su propio crecimiento (India, China).

Sin embargo, también detectan dos amenazas: el descenso de la práctica deportiva y el cambio climático. Los datos del WEF indican que un tercio de los adultos no hace tanto deporte como recomiendan las autoridades sanitarias, y ese porcentaje está creciendo, lo cual, según el texto, “empequeñece la base fundamental de consumidores que está detrás de la participación, el turismo deportivo, las ventas de mercadotecnia y la afición a largo plazo”.

Además, el dossier recuerda que buena parte de la industria del deporte (el 90% de la explotación de los derechos audiovisuales y el 76% de los ingresos de patrocinio) están relacionados con actividades al aire libre, las cuales no se pueden practicar con garantías en un planeta que cada vez sufre más eventos climáticos extremos.

Tampoco se olvida el impacto que el propio deporte ejerce sobre el medio ambiente. Es significativo que, solo en el Reino Unido, 100.000 toneladas de bienes deportivos llegan a los vertederos cada año (unas 950 camisetas por minuto); o que el reglamento del tenis obliga a desechar las pelotas (325 millones al año) después de un uso muy limitado, y no es un material que se pueda reciclar.

Ante estos hechos, el WEF propone tres caminos para el cambio: mejorar la gestión de los recursos, con especial foco en la gestión del agua y la promoción de la economía circular; poner el deporte en el centro del desarrollo de las ciudades, con infraestructuras beneficiosas a largo plazo para los habitantes; y canalizar flujos de capital, ya sea de inversiones o patrocinios, con un sentido estratégico, alineado con los valores del deporte.

“Juntos, podemos asegurar que el futuro del deporte no sea solamente competitivo e inspirador, sino también sostenible, inclusivo y resiliente, tanto para las personas como para el planeta”, concluyen Buckup y Studer.