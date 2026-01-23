Liga de Béisbol de Puerto Rico logra aumento de 15,8 % en espectadores en 2025 ante 2024

Asimismo, el promedio de personas por juego en la recién concluida temporada fue de 2.864, un crecimiento de 14 % respecto a la pasada campaña, según dijo en un comunicado el presidente de la Lbprc, Juan Flores Galarza.

"El aumento en asistencia está directamente relacionado con los esfuerzos de cada equipo por fortalecer la experiencia de los fanáticos en los estadios, la calidad de los peloteros competitivos que tuvimos esta temporada y el impacto positivo de la campaña promocional institucional La Pro que logró reconectar con la fanaticada y proyectar una nueva energía alrededor de la liga" resaltó Flores Galarza.

"Nuestra meta desde hace tres años ha sido ampliar la demografía de nuestra fanaticada y enamorar a una nueva generación con el béisbol, y hoy estamos viendo un incremento notable de familias con niños y jóvenes asistiendo a los partidos", añadió.

La temporada regular 2025-26 culminó hace varios días, donde los Cangrejeros de Santurce se proclamaron campeones al dominar la serie final 5-1 a los Leones de Ponce.

Ahora, los Cangrejeros se preparan para jugar en la Serie del Caribe 2026 en Jalisco, México.