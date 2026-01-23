Niemann, mejor jugador; Rahm, jugador clave; y David Puig, revelación del circuito LIV

Los 22 premios se los repartieron entre 13 jugadores y 12 equipos de la Liga LIV, en una ceremonia transmitida por FS1. Niemann, Rahm y Puig fueron elegidos en sus respectivos apartados por los votos de los jugadores que participan en esta competición por equipos.

Niemann fue el jugador que más torneos ganó en 2025 (Ciudad de México, Adelaida, Singapur, Virginia y Reino Unido) y Rahm fue el campeón individual de la temporada, al ser el más consistente a lo largo de los trece torneos de la temporada, pese a no adjudicarse ninguno, lo que le permitió sumar 226,16 puntos.

Mientras que David Puig logró dos cuartos puestos y concluyó la temporada entre los diez primeros del ránking.

Además, de los premios votados por los jugadores, hubo premios votados por aficionados, otros por un comité de expertos y por la propia Liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Jugador Más Valioso (MVP): Joaquín Niemann (CHI, Torque GC)

Revelación del Año: David Puig ( ESP/Fireballs GC)

Jugador clave del año: Jon Rahm (ESP/ Legion XIII)

Regreso del Año: Bubba Watson (USA/ RangeGoats GC)

Caddie del año: Adam Hayes (caddie de Jon Rahm, Legion XIII)

El mejor momento del año de un influente de golf: Bob Does Sports

Golpe del año: Phil Mickelson (USA/HyFlyers GC)

Drive del Año: Bryson DeChambeau (USA/ Crushers GC, en el torneo de Ciudad de México)

Putt del año: Marc Leishman (AUS/ Ripper GC, putt de 25,60 metros en Miami)

Approach del Año: Richard Bland (GBR, Cleeks Golf Club, en Ciudad de México)

Golpe desde el búnker del año: Graeme McDowell (GBR, Smash GC, en Hong Kong)

Victoria del año: Bryson DeChambeau (USA/Crushers GC, en Corea del Sur)

Momento del año: Patrick Reed (USA, 4Aces GC, en Adelaida)

Artista del Escape (Gran salvada de la temporada): Dustin Johnson (USA/ 4Aces en Singapur)

El jugador (Gran riesgo, gran recompensa): Cameron Smith (AUS/Ripper GC, en Reino Unido)

Mejor victoria del equipo: Torque GC (−64, Indianápolis)

Celebración del año: Southern Guards (Chicago)

Concierto del año: Dom Dolla (Adelaida)

A todo gas: Sebastián Muñoz (ESP/ Torque GC, en Indianápolis)

¿Puedo obtener un Mulligan (idea correcta, resultado incorrecto)? Phil Mickelson (USA)