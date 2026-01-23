Patrick Reed manda, McIlroy reacciona

Reed firmó una tarjeta con 66 golpes, tras hacer cuatro 'birdies' y un 'eagle' sin error alguno, para un total de 135 impactos (-9), uno menos que el inglés Andy Sullivan, que zanjó el día con una de las mejores tarjetas de todos los jugadores (65).
Los italianos Andrea Pavan y Francisco Molinari, con 137 golpes, se mantienen a la expectativa, al igual que el danés Nicolai Hojgaard (138), que se recompuso con un 67 para ganar opciones de luchar por la victoria.
A falta de dos recorridos también tienen posibilidades el grupo con -5, en el que está el líder del circuito, el sudafricano Jayden Shaper y el inglés Tyrrell Hatton, y el dúo que integran el español David Puig y el chino Wenyi Ding con 140 (-4).
McIlroy, número dos del mundo, se recompuso tras hacer 73 el primer día. El norirlandés firmó una tarjeta con 69 impactos para situarse vigésimo con -2 y ver con optimismo el fin de semana, al que llega también esperanzado el español Rafa Cabrera con el mismo resultado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El chileno Joaquín Niemann, declarado mejor jugador del circuito LIV el pasado año, no pudo pasar el corte con 146 (+2), al igual que el español Nacho Elvira, vencedor el domingo previo en el Dubai Invitational, que se despidió con 150 golpes (+6).