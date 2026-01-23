Patrick Reed manda, McIlroy reacciona

Redacción deportes, 23 ene (EFE).- El estadounidense Patrick Reed, ganador del Masters de Augusta en 2018 y que se está planteando dejar el LIV para volver a la PGA, se ha convertido en el nuevo líder del Dubai Desert Classic, del DP World Tour, tras la disputa de la segunda jornada, en la que el norirlandés Rory McIlroy reaccionó tras un mal primer día.