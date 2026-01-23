Viernes 23 de enero de 2026

Valencia (España). Dos equipos en situaciones muy distintas, el Levante, penúltimo, y el Elche, octavo y una de las revelaciones del campeonato, abren este viernes desde las 20.00 GMT en el estadio Ciutat de València la vigésima primera jornada de la LaLiga EA Sports.

Barcelona. El equipo Alpine de Fórmula 1, que tiene como pilotos titulares al argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, se presenta este viernes en el Puerto de Barcelona, tres días antes de las primeras pruebas de las escuderías antes del arranque del campeonato, en el que se estrena reglamento.

. Además, el equipo Ferrari se presenta en su sede de Maranello con los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

--------------------------------------------------------------

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial 2026. Seis tramos, el último de ellos a las 17.05 GMT.

- Fórmula 1. Presentación de los equipos Alpine (Pierre Gasly y Franco Colapinto), en (09.30 GMT); y Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton), en Maranello (10.30).

- NBA: Detroit Pistons-Houston Rockets (01.00), Atlanta Hawks-Phoenix Suns, Brooklyn Nets-Boston Celtics y Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings (01.30), Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans y Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers (02.00), Milwaukee Bucks-Denver Nuggets (03.30) y Portland Trail Blazers-Toronto Raptors (04.00).

- Tour Down Under masculino, en Australia (hasta 25).

- Copa del Mundo. Supergigante masculino en Kitzbuehel (Austria) (10.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 21ª jornada (FOTO): Levante-Elche (20.00 GMT).

- Francia (Jornada 19): Auxerre-PSG (20.00 GMT).

- Alemania (Jornada 18): Sankt Pauli-Hamburgo (19.30 GMT).

- Italia (jornada 22) (FOTO): Inter-Pisa (19.45 GMT).

- Continúa la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos San Lorenzo-Lanús, Independiente-Estudiantes de La Plata, Talleres-Newell's e Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán.

- Previa de la primera jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Se inicia el Torneo Apertura de Paraguay con un partido entre Recoleta y Sportivo Trinidense y un duelo entre 2 de Mayo y Sportivo Luqueño. (FOTO)

- El uruguayo Paysandú y el argentino Colón se enfrentan en un amistoso de pretemporada enmarcado en la Serie Río de la Plata. También se miden el uruguayo Montevideo City y el chileno Deportes Concepción.

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena. A partir de las 08.00 GMT: Frances Tiafoe (USA/29)-Alex De Minaur (AUS/6) y Elena-Gabriela Ruse (ROU)-Mirra Andreeva (RUS/8).

. Margaret Court Arena. A partir de las 07.00 GMT: Elina Svitolina (UKR/12)-Diana Shnaider (RUS/23) y Alexander Bublik (KAZ/10)-Tomás Martín Etcheverry (ARG).

. John Cain Arena. A partir de las 06.30 GMT: Alexander Zverev (ALE/3)-Cameron Norrie (GBR/26).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España