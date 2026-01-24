Sábado, 24 de enero de 2026

Melbourne (Australia). Melbourne vive este sábado una ola de calor extremo que ha obligado a la organización del Abierto de Australia a adelantar los partidos para proteger la salud de los jugadores, una situación que ha provocado que varios tenistas reclamen más medidas y que una jugadora fuera retirada en silla de ruedas. Información de Edurne Morillo

-------------------------------------------------------------

- Grand Prix de Boston. Circuito oro de World Ahletics en pista cubierta.

- Rally de Montecarlo, primera prueba del Mundial 2026. Cuatro tramos, el último de ellos a las 17.35 GMT.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- España, Liga Endesa. 17ª jornada (-1 GMT): Casademont Zaragoza-Basquet Girona (18.00), Río Breogán-Real Madrid (19.00), Hiopos Lleida-San Pablo Burgos (20.00) y Covirán Granada-Surne Bilbao Basket (21.00).

- Europeo masculino, en Dinamarca, Suecia y Noruega (hasta 1 feb). Segunda fase: España-Dinamarca, en Herning

- México. Los Charros de Jalisco, campeones defensores, reciben a los Tomateros de Culiacán, en el tercer juego de la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico.

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Kitzbuehel (Austria) (11.30)

- Copa del Mundo. Gigante femenino en Špindlerův Mlýn (Rep. Checa) (9.00 y 12.30 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 21ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Rayo Vallecano-Osasuna (14.00), Valencia-Espanyol (16.15), Sevilla-Athletic Club (18.30) y Villarreal-Real Madrid (21.00).

- Inglaterra (jornada 23)(-1 GMT): West Ham-Sunderland (13.30); Burnley-Tottenham (16.00); Fulham-Brighton (16:00); Manchester City-Wolverhampton (16.00) y Bournemouth-Liverpool (18:30).

- Alemania (jornada 18)(-1 GMT): Bayern-Augsburgo (15.30) y Unión Berlín-Borussia Dortmund (18:30).

- Italia (jornada 22) (-1 GMT): Como-Torino (15.00)

- Francia (jornada 19)(-1 GMT): Marsella-Lens (21:05).

- México: El Tigres UANL de la española Jenni Hermoso y la brasileña Jheniffer Cordinali recibe al Atlas; San Luis a Tijuana y Juárez FC a Cruz Azul, en la quinta jornada del Clausura del fútbol femenino de México.

- Bolivia. Previa del partido amistoso entre las selecciones de fútbol de Bolivia y México.

- Montevideo. El uruguayo Nacional y el chileno Deportes Concepción se enfrentan en un amistoso de pretemporada enmarcado en la Serie Río de la Plata. (FOTO)

- Tegucigalpa. Se inicia la primer jornada del torneo Clausura de Honduras con los juegos Juticalpa-Choloma y Real España-Olancho.

- Argentina. Continúa la primera fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Barracas Central-River Plate, Gimnasia y Esgrima-Racing Club y Rosario Central-Belgrano

- Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 8).

- Mundial de X-Trial. 6ª prueba, en Leeds (Reino Unido) (desde las 18.00).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde la 00.30 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Anastasia Potapova (AUT). A partir de las 03.30: Carlos Alcaraz (ESP/1)-Corentin Moutet. A partir de las 09.00: Frances Tiafoe (USA/29)-Alex De Minaur (AUS/6) y Elena-Gabriela Ruse (ROU)-Mirra Andreeva (RUS/8).

. Margaret Court Arena (desde la 00.30 GMT): Daniil Medvedev (RUS/11)-Fabian Marozsan (HON). A partir de las 04.00: Coco Gauff (USA/3)-Hailey Baptiste (USA). a partir de LAS 09.00: Elina Svitolina (UKR/12)-Diana Shnaider (RUS/23) y Alexander Bublik (KAZ/10)-Tomás Martín Etcheverry (ARG).

. John Cain Arena (desde la 00.00 GMT): Victoria Mboko (CAN/17)-Clara Tauson (DIN/14) y Tommy Paul (USA/19)-Alejandro Davidovich (ESP/14). A partir de las 07.00: Iva Jovic (USA/29)-Jasmine Paolini (ITA/7). A partir de las 08.30: Alexander Zverev (ALE/3)-Cameron Norrie (GBR/26).

. Kia Arena (A partir de la 00.00 GMT): Learner Tien (USA/25)-Nuno Borges (POR), Zeynep Sonmez (TUR)-Yulia Putintseva (KAZ), Karolina Muchova (CZE/19)-Magda Linette (POL), Francisco Cerúndolo (ARG/18)-Andrey Rublev (RUS/13).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España