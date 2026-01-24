Sudamericano de vóleibol playa: Las dos duplas a semifinales

La dupla Paraguay 1 está compuesta por las olímpicas Michelle Valiente y Giuliana Poletti, mientras Paraguay 2 lo integran las juveniles Fiorella Núñez y Denisse Álvarez Morgenstern, ambas cumpliendo muy buen torneo en las arenas trasandinas del vóleibol playa.

La primera fecha del circuito de la Confederación Sudamericana de Vóleibol (CSV) se realiza en la arena del Parque Urbano de la ciudad de Los Andes, en el país trasandino.

* Duplas guaraníes a “semis”. En el primer cotejo de cuartos de final disputado este sábado, Michelle y Giuliana se impusieron con categoría a la dupla brasileña conformada por Kyce Martins/Talita Simonetti, en dos sets. El primero fue más peleado por las brasukas, pero cayeron 21-19, mientras el segundo fue mas fácil para las albirrojas, que ganaron 21-10.

Luego, Fio y Denisse ganaron 2-1 a las argentinas Brenda Churín/Victoria Michel para avanzar a las semifinales, con score de 23-21, 18-21 y 15-9 en la “muerte súbita”.

Serán seis paradas del beach volleyball en total, una de las cuales será en la arena paraguaya. Chile tendrá 4 paradas, incluyendo la gran final, mientras el restante eslabón será en Perú.

Este torneo será muy útil para las chicas que se preparan para otros desafíos internacionales, como el Circuito Mundial, desde marzo, además de los XIII Juegos Suramericanos (Odesur) 2026, en Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina, en setiembre.