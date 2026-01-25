Jordi Ribera: "Nos quedan dos partidos para crecer, crecer y crecer"

"Nos quedan dos partidos para trabajar al máximo todo lo que venimos haciendo a lo largo de todo el torneo y crecer, crecer y crecer. Toda la inversión que hagamos en estos dos partidos tendrá su repercusión en el futuro", señaló Ribera en declaraciones difundidas por la Federación Española de Balonmano.

En este sentido, el preparador español instó a su pupilos a "luchar hasta el último minuto" ante Francia, tal y como hicieron el sábado ante Dinamarca en un choque en el que, pese a la derrota, los Hispanos, como recalcó Ribera, compitieron en todo momento con los vigentes campeones olímpicos y mundiales.

"Así como el día de Noruega estábamos muy tristes, porque el partido tendría que haber caído de nuestro lado, ayer con Dinamarca creo que podemos decir que fuimos capaces de competirles. Sólo no controlamos, algo difícil de controlar, las intervenciones del portero Nielsen en los momentos importantes que les permitió coger una cómoda ventaja", explico Ribera.

No lo tendrá más fácil este lunes la selección española ante un equipo francés que está obligado a ganar para seguir peleando por una de las dos primeras plazas del grupo que dan acceso a las semifinales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Está claro que tienen un estilo diferente al de Dinamarca, pero tanto a nivel físico como a nivel de juego llegan muy bien y además están necesitados de puntos para mantener la posibilidad de estar en las semifinales", concluyó Ribera.