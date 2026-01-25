Juan Carlos Ferrero se une al equipo técnico del golfista Ángel Ayora

A mediados de diciembre pasado, Carlos Alcaraz, actual número uno mundial, anunció el final de su relación deportiva con Juan Carlos Ferrero después de más de siete años.

Este domingo, Ferrero ha revelado con comienza a trabajar con Ángel Ayora. "Emocionado al anunciar una nueva colaboración profesional", escribe el entrenador bajo una foto junto al golfista malagueño, que en Instagram reacciona con un 'vamos'.

El portal especializado 'tengolf.es' informa que Juan Carlos Ferrero ejercerá como 'coach' mental de Ángel Ayora.

El joven golfista reveló recientemente que recibió una llamada personal de su compatriota Sergio García para unirse al equipo Fireballs GC en el circuito LIV Golf, pero que la rechazó para perseguir su sueño de jugar en el PGA Tour.

