Polideportivo
25 de enero de 2026 - 17:40

Lucas Eguibar: Aún me duele aún el tobillo derecho,pero entreno más o menos con normalidad

Madrid, 25 ene (EFE).- El vasco Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo seis años antes, una de las principales bazas de España en los próximos Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que hace dos sábados sufrió una aparatosa caída en las finales de la Copa del Mundo de esa modalidad del snowboard en Dongbeiya (China), declaró a EFE este domingo, después de ser sometido a una resonancia, que va "mejor" y que está "entrenando más o menos con normalidad"

Por EFE

"Me han hecho resonancia, pero aún no conozco los resultados, aún la tiene que revisar un médico; pero bueno, voy mejor, y estoy entrenando mas o menos con normalidad", explicó 'Luki', de 31 años, con cinco victorias y 18 podios en la Copa del Mundo; y que en Italia disputará sus cuartos Juegos Olímpicos, después de los de Sochi 2014 (Rusia) y Pekín 2022, donde consiguió sendos diplomas, y PyeongChang 2018 (Corea del Sur), en los que fue abanderado del equipo español.

"El tobillo derecho me duele todavía. Correr no quiero ni probar, porque sé que me va a doler, con el impacto; pero lo demás puedo entrenar bien", comentó, en conversación telefónica con Efe desde San Sebastián, el campeón guipuzcoano "Así que seguimos", añadió.