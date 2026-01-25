Mike Vrabel destaca fuerza de Pats para sobreponerse a adversidad y llegar al Super Bowl

"Se siente realmente bien. No puedo expresar qué tan orgulloso estoy de mis jugadores, de nuestro quarterback y de esta organización. La manera en que se presentó el juego, vinimos de atrás bajo una nevada, lo único que tengo que decir es que hicimos un gran partido y estamos felices por la victoria", afirmó el 'coach' al final del partido.

Bajo una intensa nevada los Patriots remontaron para derrotar 7-10 a los Denver Broncos y programarse campeones de la Conferencia Americana, con lo que se clasificaron al Super Bowl por duodécima vez en su historia, un récord de la NFL.

De las 11 participaciones anteriores en el Super Bowl acumulan seis victorias, todas con Tom Brady en los controles y bajo la dirección del entrenador Bill Belichick.

Vrabel, quien como jugador ayudó a los Pats a ganar tres trofeos Lombardi, guió en esta campaña a su equipo al juego por el título en su primera temporada, aunque dio todo el mérito a sus jugadores.

"Yo no he sido, fueron estos jugadores los que lograron esto en el campo, ahora debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para estar listo para el Super Bowl", subrayó el entrenador.

Drake Maye, quarterback de 23 años, quien está en su segundo año en New England, también se mostró orgulloso del carácter mostrado por sus compañeros para ganar, a pesar de que no eran los favoritos en el duelo ante los Broncos, el mejor equipo de la conferencia.

"De eso se trata esto, de ganar. Me encanta este equipo, estoy agradecido con él, con la familia Kraft y con los aficionados. Fue muy complicado hacerlo en estas condiciones porque no te ayudan a pasar el balón, pero encontramos la manera y hoy estamos en el Super Bowl", señaló el mariscal de campo.

Con el trofeo de campeón de la AFC en las manos, Robert Kraft, propietario de los Patriots, también aplaudió la resiliencia de su equipo.

"Estos jugadores hicieron lo que nadie esperaba, sólo ellos sabían de lo que eran capaces y ahora llevaron a los New England Patriots a otro Super Bowl. No hay nada que me pueda emocionar más que ver a mi equipo y a todos estos aficionados en el juego por el título de la NFL, se lo merecen", concluyó el directivo.

Los Patriots se medirán en el Super Bowl LX al ganador de la final de la Conferencia Nacional que saldrá entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams, que se enfrentan más tarde.