20.000 euros de premio a cada jugador de Serbia por ganar el Europeo

El Gobierno ha asegurado que este premio es importante para mejorar la "motivación y preparación de los deportistas con el fin de lograr resultados aún mejores".
El presidente del país, Aleksandar Vucic, también felicitó a los waterpolistas.
"Una vez más demostraron que son los mejores de Europa. Les agradezco todo el esfuerzo, la energía, el entusiasmo y el trabajo", afirmó en un mensaje de vídeo publicado en Instagram.
La selección de Serbia, dirigida por el seleccionador Uros Stevanovic, conquistó la medalla de oro este domingo en el Campeonato Europeo de Belgrado al vencer a Hungría en la final por 10 a 7.EFE.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy