26 de enero de 2026 - 14:05

20.000 euros de premio a cada jugador de Serbia por ganar el Europeo

Belgrado, 26 ene (EFE).- El Gobierno serbio ha premiado este lunes con 20.000 euros a cada uno de los jugadores de la selección de waterpolo y a su entrenador por haber ganado la medalla de oro en el Campeonato Europeo que concluyó este domingo en Belgrado.

El Gobierno ha asegurado que este premio es importante para mejorar la "motivación y preparación de los deportistas con el fin de lograr resultados aún mejores".

El presidente del país, Aleksandar Vucic, también felicitó a los waterpolistas.

"Una vez más demostraron que son los mejores de Europa. Les agradezco todo el esfuerzo, la energía, el entusiasmo y el trabajo", afirmó en un mensaje de vídeo publicado en Instagram.

La selección de Serbia, dirigida por el seleccionador Uros Stevanovic, conquistó la medalla de oro este domingo en el Campeonato Europeo de Belgrado al vencer a Hungría en la final por 10 a 7.EFE.

