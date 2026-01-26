Baloncesto: El paciente “Comuneros”

El baloncesto paraguayo sigue esperando la reposición, ya que la municipalidad capitalina aprovechó aquel hecho, se hizo del espacio y lo convirtió en una plaza. También se aluden y tejen “motivos políticos” para dicha apropiación del municipio, en contubernio con el Gobierno de turno.

Las promesas forman fila con sucesivos intendentes, principalmente desde el 2012, y la reposición funcional continúa en la “agenda” de la Municipalidad de Asunción, haciendo caso omiso inclusive a dos sentencias definitivas de la Corte Suprema de Justicia.

* Algo de historia. El estadio se inauguró el 24 de abril de 1949 recibiendo al Primer Campeonato Sudamericano Masculino de Baloncesto.

En el año 1952 Paraguay conquistó uno de sus dos cetros femeninos sudamericanos de Mayores, y fue su primer histórico cetro continental en el deporte.

En 1962 se remodeló el escenario, dejando las gradas de madera entre otras adecuaciones, y nuevamente las valientes basquetbolistas volvieron a hacer historia en el Sudamericano, conquistando otro cetro.

En 1965 se juega en el “Comuneros” el primer partido internacional de fútbol de salón del mundo, con goleada de 17-0 de Paraguay a Argentina.

Días después, los albirrojos conquistarían el título frente a Brasil, ganando 3 a 1, también en el primer Sudamericano y evento internacional oficial de esta disciplina deportiva.