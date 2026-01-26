David Puig, a un paso de superar a Rahm como el mejor español del ránking mundial

Puig sigue escalando posiciones después de ser séptimo ayer, domingo, en el Dubái Hero Desert Classic, uno de los torneos más prestigiosos del DP World Tour, el circuito europeo, que ganó el estadounidense Patrick Reed.

El golfista catalán, de 24 años, acabó inicialmente en tercera posición, empatado con el francés Julien Guerrier, pero fue penalizado con dos golpes al tocar la arena con el palo antes de ejecutar el impacto de la bola, lo que le relegó a la séptima posición y le restó la posibilidad de sumar más puntos para el ránking.

En la clasificación mundial, Rahm tiene un total de 56.17009 puntos, con una media de 1.4043, mientras que Puig, que asciende cinco puestos respecto a la semana pasada, le sigue con 55.99308 puntos, con 1.3998 de media.

Ambos jugadores militan en LIV, el circuito saudí, cuyos torneos no suman para el ránking, aunque el jugador catalán ha participado en varios campeonatos del DP World Tour en los últimos meses, con su victoria en el de la PGA de Australia el pasado mes de noviembre, que le han permitido añadir puntos.

En el caso de Rahm, sus apariciones en torneos fuera del LIV es más escasa y el último torneo del circuito europeo en el que tomó parte fue el Abierto de España en octubre.

El tercer español en el OWGR es Ángel Ayora, quien gana dos posiciones y pasa al puesto 115.

En el ránking europeo, conocido como 'Carrera a Dubái', Puig cede dos posiciones y pasa a ser cuarto, por detrás del sudafricano Jayden Schaper, Reed y el inglés Andy Sullivan.

El número uno de la clasificación mundial sigue siendo una semana más el estadounidense Scottie Scheffler, quien refuerza su hegemonía al vencer ayer en el torneo The American Express, en La Quinta (California), del PGA Tour, el circuito estadounidense.

Scheffler tiene 695.32258 puntos, con una medida de 16.9591, mientras que segundo se mantiene el norirlandés Rory McIlroy, con 411.03667 puntos (8.5633 de media) y tercero, el británico Tommy Fleetwood (5.2422 puntos de media).

La principal novedad del ránking es que el estadounidense Xander Schauffele pasa del cuarto al sexto puesto al ser superado por su compatriota Russell Henley y por el escocés Robert MacIntyre, quinto.