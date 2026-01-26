Martes, 27 de enero de 2026

Melbourne (Australia). La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se enfrenta este martes en los cuartos de final del cuadro femenino del Abierto de Australia a la adolescente estadounidense Iva Jovic, de 18 años y que ha accedido a esta ronda de un grande por primera vez, en tanto que la también norteamericana Coco Gauff, tercera favorita, se mide a la ucraniana Elina Svitolina.

Madrid. Ya han pasado 49 días del último gol del argentino Julián Álvarez con el Atlético de Madrid, el 9 de diciembre de 2025 frente al PSV, cuando comenzó una secuencia frustrante sobre la portería rival de 23 remates y 715 minutos disputados desde ese tanto en el estadio Philips de Eindhoven en la Liga de Campeones, en la que este miércoles recibe al Bodo/Glimt. Información de Iñaki Dufour

Barcelona. El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge la segunda jornada de entrenamientos privados de equipos del Mundial de Fórmula Uno en la que continuarán haciendo probaturas para el próximo inicio de temporada oficial.

- Primeros entrenamientos ('shakedown') de pretemporada de los 11 equipos del Mundial de Fórmula Uno en el circuito de Barcelona-Cataluña (hasta 30).

- El mexicano Pato O'Ward (Arrow McLaren) habla en rueda de prensa este martes a las 17.20 GMT en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar.

- NBA (-1 GMT): Washington Wizards-Portland Trail Blazers (01.00), New York Knicks-Sacramento Kings (01.30), Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans y Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (02.00), Denver Nuggets-Detroit Pistons y Phoenix Suns-Brooklyn Nets (03.00) y Utah Jazz-Los Angeles Clippers (04.00).

- Euroliga. 25ª jornada: París Basketball-Real Madrid

- AlUla Tour, en Arabia Saudí (hasta 31).

- Copa del Mundo. Gigante nocturno masculino en Schladming (Austria) (16.45 y 19.45 GMT).

- Liga de Campeones (FOTO). Previas de los partidos de la 8ª y última jornada de la fase liga Barcelona-Copenhague, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Athletic Club-Sporting de Portugal y Leverkusen-Villarreal.

- Copa de Italia (1/4 de final) (FOTO): Fiorentina-Como (20.00 GMT).

- Continúa la segunda fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con los partidos Vélez Sarsfield-Talleres, Huracán-Independiente Rivadavia, Gimnasia-San Lorenzo, Newell's-Independiente y Atlético Tucumán-Central Córdoba

- Previa de la segunda jornada del torneo Clausura de Honduras.

- Continúa la Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia (hasta 7).

- Abierto de Australia, en Melbourne (hasta 1 feb). (FOTO)

. Rod Laver Arena (desde la 00.30 GMT): Aryna Sabalenka (BLR/1)-Iva Jovic (USA). No antes de las 2.30 GMT Alexander Zverev (GER/3)-Learner Tien (USA/25). Desde las 7.00 GMT Coco Gauff (USA/3)-Elina Svitolina (UKR/12) y Carlos Alcaraz (ESP/1)-Alex de Miñaur (AUS/6)

