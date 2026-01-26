Tenis/ATP Challanger 100: Dani Vallejo afronta un nuevo desafío en Chile

El Itajaí Open fue la cuarta consagración de Dani en el circuito ATP Tour, el segundo consecutivo logrado desde el Guayaquil Open, en noviembre pasado en Ecuador. También suma los campeonatos en los Challenger de Curitiba en octubre pasado y el de São Leopoldo en 2024, ambos en Brasil.

Con un ranking provisional que lo ubica en el puesto 125, que se estaría confirmando el próximo lunes 2 de febrero, Vallejo arranca la competencia como sexto preclasificado de la llave, que tiene como principales figuras a los locales Alejandro Tabilo (28 años y 79 del mundo) y Tomás Barrios Vera (28 años y 107), como sembrados 1 y 2, respectivamente.

Dani debuta recién el miércoles y tendrá como rival en primera ronda de individuales al brasileño Pedro Boscardin Dias (jugador alterno de 22 años y 268 del mundo).

Así como ocurrió en Itajaí, nuestro compatriota también estará compitiendo en la llave de dobles, esta vez haciendo pareja con el uruguayo Ignacio Carou, para enfrentar en primera ronda a la dupla rumana Alexandru Jecan/Bogdan Pavel, favoritos 1 en el cuadro de dobles.

