ATP Challenger 100 Concepción: Boscardin, rival de Dani en Chile

El rival de turno de nuestro compatriota Daniel Vallejo en su debut en el ATP 100 de Concepción, en Chile, será Pedro Boscardin Dias, es un jugador que ingresó al cuadro principal como alterno, tiene 22 años y está posicionado en el ranking ATP en el puesto 268.

Dani aparece como sexto cabeza de serie de la llave y en caso de avanzar tendrá como rival al ganador del juego entre el peruano Juan Pablo Varilla (30 años y 244 del mundo) y el brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves (27 años y 225 del escalafón).

También en dobles

El mejor tenista paraguayo de la actualidad también estará compitiendo en la llave de dobles, en esta ocasión haciendo pareja con el uruguayo Ignacio Carou, mirando ya su participación en la Copa Davis ante Rumania. Vallejo/Carou miden a los rumanos Alexandru Jecan y Bogdan Pavel.