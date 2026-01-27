Barcelona recibe la visita de la organización del Tour para preparar la 'Grand Départ'

La delegación de ASO, integrada por una veintena de personas y encabezada por su director general, Christian Prudhomme, ha estado acompañada por el regidor de Deportes, David Escudé, junto con otros representantes municipales.

"Llevamos meses trabajando codo con codo con el equipo de ASO para preparar la mejor 'Grand Départ' que el Tour haya tenido hasta ahora. Esta visita es un impulso importante para que todos los equipos implicados sigan avanzando en los detalles logísticos, operativos y de seguridad de un gran evento deportivo como es el Tour y que hará de Barcelona la capital mundial del ciclismo este julio", ha declarado Escudé.

Durante la estancia, se han realizado diversas reuniones de trabajo y visitas técnicas a espacios emblemáticos y estratégicos de la ciudad relacionados con el evento.

La comitiva ha recorrido diferentes ubicaciones clave de la presentación de los equipos que tendrá lugar en Barcelona el 2 de julio con el Recinto Histórico de Sant Pau, la avenida Gaudí y el Templo de la Sagrada Familia como coprotagonistas junto a los mejores ciclistas del mundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También se han visitado diferentes espacios relacionados tanto con la primera etapa -una contrarreloj por equipos con un tramo íntegramente urbano que tendrá lugar el 4 de julio- como con la llegada de la segunda etapa el 5 de julio. Además, de otros puntos importantes para el evento como el espacio destinado a los aficionados o la tienda del Tour.

Entre los espacios visitados, destaca el Palau Sant Jordi, que ha sido escogido como sede del Centro de Prensa y de la Oficina Permanente, que será el centro de coordinación de la organización, durante los días previos y durante la celebración de las etapas, desde donde se gestionarán las operaciones, la logística y la comunicación entre los distintos equipos implicados.