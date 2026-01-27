Brooks Koepka revela que Tiger Woods fue el primero a quien llamó tras abandonar el LIV

"Sentía que Tiger era alguien en quien había confiado en el pasado para obtener respuestas a mis preguntas y para saber cómo afrontar ciertas situaciones, y me pareció que esa era probablemente la llamada más cómoda para mí", dijo Koepka en una conferencia de prensa previa al inicio del Farmers Insurance Open en San Diego.

Su regreso al circuito se materializará este jueves con el inicio del torneo en la ciudad californiana, una competición ante la que el ganador de cinco grandes admitió que está nervioso.

"Estoy un poco más nervioso esta semana, simplemente por el hecho de estar de regreso, pero se siente bien. Estoy superagradecido de volver", expresó.

Koepka también aseguró que no se arrepentía de su marcha al circuito financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí aunque sostuvo que iba a echar de menos a sus compañeros del circuito.

Y repitió que la decisión respondió a su interés por estar más cerca de su familia, quien estará presente en San Diego para verle participar en el torneo que comienza este jueves.

"Para ser honesto, creo que estoy emocionado, quizás un poco ansioso por que llegue el jueves para poder volver a jugar al golf, que es donde me siento más cómodo", concluyó el deportista.