McIlroy: "Algunos no están obteniendo todo lo que esperaban de LIV"

McIlroy hizo extensivo este mensaje al también estadounidense Patrick Reed, quien reveló tras ganar el pasado domingo el Hero Desert Classic de Dubái, torneo del circuito europeo, que a día de hoy no tiene contrato vigente para seguir ligado a LIV a menos de dos semanas para que empiece la nueva temporada en Riad.

"Parece que algunos de ellos están empezando a darse cuenta de que no están obteniendo todo lo que esperaban al ir allí, y eso, obviamente, es algo muy positivo para el PGA Tour", subrayó el golfista norirlandés en Boston (EE.UU) con motivo de la celebración de un torneo del TGL, una competición de golf bajo techo con simuladores.

A juicio de McIlroy, "competir al máximo nivel significa volver al PGA Tour", como ha sido el caso de Koepka, que esta semana disputa en Estados Unidos su primer torneo del circuito estadounidense después de desvincularse de LIV a final del pasado año a pesar de tener contrato en vigor.

"Brooks es una persona muy competitiva y quiere competir al máximo nivel", añadió el jugador norirlandés.

Koepka, ganador de cinco 'majors', era una de las figuras del circuito saudí, al que siguen perteneciendo otras estrellas como su compatriota Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm.