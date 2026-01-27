Saúl Craviotto tras su viaje a Groenlandia: "Esperemos que se respete y siga intacta"

Craviottó viajó en mayo, después de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando las temperaturas son más cálidas y antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posara sus ojos sobre la isla más grande del planeta con la intención de comprarla.

"No estaba sobre la mesa en aquel momento y no sé cómo reaccionarían, pero supongo que ellos lo que querrán es seguir con su cultura, sus tradiciones y todo siga como está", declaró este lunes el bicampeón olímpico durante la presentación del documental titulado "la ruta del primer kayak".

"Ellos tienen una forma de vida completamente diferente a la que nosotros tenemos (...). Usan mucho la palabra 'immqua', que significa lo que tenga que suceder que suceda y deja que fluya", contó el medallista olímpico, aunque recalcó su rechazo a que pongan "centros comerciales" u hoteles.

Ganador de seis medallas olímpicas, cuatro mundiales y tres europeos, Craviotto estuvo durante cinco días, sin wifi y solo escuchando "el único sonido de la proa" y su "pala rompiendo el agua". Una excursión que describió como "paz y silencio" tras una etapa "con muchos eventos, compromisos" y de mucha exposición.

Los orígenes del kayak se remontan a hace alrededor de 4.000 años en Groenlandia. Una práctica usada para cazar y en un lugar donde "la vida depende del mar". Para Craviotto, fue un proyecto personal el conocer los orígenes de "un pilar muy importante" de su vida; un deporte que le inculcó su padre.

"Ellos usan el kayak para cazar animales, yo para cazar becas", bromeó Craviotto, que afirmó que "la esencia es la misma". Incluso a veces más escurridiza el conseguir las becas para "pagar la hipoteca".

Ahora se enfrenta a lo que denominó "el precipicio de la retirada". "Voy creando esa red de seguridad", comentó, "porque cuando se acerca el momento te empiezas a agobiar (...) y si tienes esa red de seguridad, puedes competir con mucha más determinación", declaró el deportista, quien afirmó que tiene muchos "proyectos" en activo, como la oportunidad que le surgió junto con la marca Seiko Prospex para este documental.